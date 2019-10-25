Лавров возложил на Зеленского надежды в решении конфликта в Донбассе

Москва готова всячески помогать в урегулировании конфликта в Донбассе, при этом надеется, что президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся мирно разрешить ситуацию, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

На встрече с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде Лавров выразил надежду, что конфликт на востоке Украины удастся решить на основе минских договоренностей, передает РИА «Новости».

«Мы слышим регулярные подтверждения со стороны президента Зеленского о том, что он хочет это сделать. Будем надеяться, что у него получится. Мы готовы всячески содействовать выполнению этих договоренностей по линии Донецка и Луганска», – сказал Лавров.

Напомним, Киев признал «формулу Штайнмайера», но выдвинул ряд условий, включая «роспуск квазигруппировок «ЛДНР».

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в качестве альтернативы Киеву пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию. По его словам, подобное решение отразилось бы на пенсиях, зарплатах и медстраховании.

После Киев сообщил, что принял все необходимые законы для амнистии в рамках минских соглашений.

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