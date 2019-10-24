Страны НАТО не пришли к согласию по ситуации на северо-востоке Сирии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса сохранили разные подходы к ситуации на севере Сирии и к инициативе Германии по ее урегулированию.

«Среди нас есть разные взгляды, государства представили в ходе встречи свои мнения. Дискуссия была прямой и открытой, думаю она была полезна. Мнения разные, но мы согласились по нескольким пунктам, в частности, что у Турции есть обоснованные озабоченности в сфере безопасности, и о необходимости не подорвать успехи в борьбе с общим врагом ИГ* (террористическая организация «Исламское государство*», запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал Столтенберг, передает ТАСС.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО видит прогресс в стабилизации ситуации на севере Сирии.

Напомним, финские СМИ раскритиковали Столтенберга за его позицию по военной операции урции в Сирии.