Ученые создали модель женщины после 20 лет работы в офисе

Британские ученые создали восковую модель женщины Эммы, которая 20 лет проработала в офисе. Так исследователи попытались показать негативное влияние офисной работы на человека.

Отмечается, что Эмма имеет проблемы со здоровьем из-за долгого нахождения перед компьютером и отсутствия двигательной активности. Эксперты по человеческому поведению и охране труда опросили более трех тысяч офисных работников из Франции, Германии и Великобритании и чтобы узнать, какие болезни беспокоят их чаще всего, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Huffpost.

Так люди, работающие в офисе, жалуются на боли в спине, глазах и мигрени. Также у сотрудников были выявлены нарушения зрения, увеличение веса и ряд недомоганий.

«Коллега будущего» Эмма создана из воска, у нее плохая осанка из-за сидения в сгорбленной позе, варикоз и раздражение глаз. Из-за отсутствия физической активности у нее слабые мышцы, сыпь на руках, опухшие запястья, болезненная кожа, также у нее волосатые уши и нос из-за плохого воздуха в офисе. Результаты исследования были опубликованы на YouTube.

«Если мы не сделаем с этим что-нибудь, то такой образ жизни полностью изменит то, как мы выглядим», – сказал один из авторов проекта Уильям Хайэм.

По его словам, люди должны меньше времени проводить перед компьютерами, делать регулярные перерывы и увеличить физическую активность.Он посоветовал руководству уделять больше внимания созданию благоприятных условий для работников в офисе.

«Для Эммы уже слишком поздно. <...> Но те, кто работает в офисе сейчас, могут сделать очень много для того, чтобы улучшить свою жизнь», – добавил Хайэм.

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