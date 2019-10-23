В Росатоме обвинили «Гринпис» в дезинформации о ввозе радиоактивных отходов

Заявления организации «Гринпис» о том, что в Россию якобы ввозят радиоактивные отходы из Германии, являются дезинформацией, сообщила внешнеторговая структура Росатома «Техснабэкспорт».

В «Техснабэкспорте» подчеркнули, что заявления активистов «абсолютно не соответствуют действительности», передает ТАСС.

В Россию привозят обедненный уран, чтобы получить обогащенный урановый продукт, который в дальнейшем отправляют за границу.

Остающиеся «вторичные урановые хвосты» временно хранятся на «специальных площадках российских обогатительных комбинатов». Указанные «хвосты» используются «в атомных и других отраслях промышленности».

«Техснабэкспорт» подчеркивает, что обедненный уран, который ввозят в Россию, обладает меньшей радиоактивностью и токсичностью, чем природный уран. Кроме того, обедненный уран перевозится с соблюдением всех требований по безопасности.