Глава ПЦУ на встрече с госсекретарем США призвал продолжить давление на Россию

Глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний поблагодарил государственного секретаря США Майкла Помпео за поддержку со стороны Вашингтона и обсудил с ним оказание дальнейшего давления на Россию.

«Предстоятель Православной церкви Украины отметил, что на Украине благодарны за многолетнюю солидарность и высоко ценят надежную двухпартийную поддержку Соединенных Штатов Америки, которая чрезвычайно важна для укрепления независимости Украины», – сказано в сообщении ПЦУ, передает ТАСС.

Епифаний выразил надежду, что Вашингтон и дальше будет оставаться «несокрушимым в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, в деле защиты религиозной свободы».

Также во время общения глава ПЦУ рассказал Помпео, что в Крыму и Донбассе нарушается свобода религии и вероисповедения. В связи с этим Епифаний отметил необходимость продолжения давления на Кремль. В ответ Помпео заявил, что США «защищали и будут защищать право каждого человека на свободу вероисповедания и возможность молиться в соответствии со своим выбором».

Ранее сообщалось, что несколько приходов УПЦ, перешедшие в ПЦУ из-за давления, вернулись обратно.