Путин пообещал поддержку в урегулировании ситуации в Судане

Россия намерена оказывать поддержку Судану для урегулирования ситуации внутри страны, заявил президент Владимир Путин на встрече с председателем верховного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом в Сочи.

«Мы намерены и далее оказывать всю необходимую помощь и поддержку в нормализации ситуации. Будем и далее проводить курс на то, чтобы подходы международного сообщества и, прежде всего, западных государств к суданской проблеме носили непредвзятый объективный характер, основывались на уважении суверенитета, независимости и территориальной целостности страны», – заявил Путин, передает ТАСС.

Российский лидер подчеркнул, что Судан является давним надежным партнером, и Москва это ценит.

Напомним, экономический форум «Россия – Африка» начался в Сочи 23 октября, он продлится до четверга.

В рамках саммита Россия списала задолженности стран Африки на сумму свыше 20 млрд долларов. Эксперт объяснил газете ВЗГЛЯД выгоду России от списания долгов.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что Россия может предложить Африке, что может получить взамен и с какими странами придется за это побороться.