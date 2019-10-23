Криминальный авторитет Ониани экстрадирован из России в Испанию

МВД России сообщило, что криминальный авторитет Тариел Ониани (также известен как Таро) доставлен в аэропорт Шереметьево и передан испанским правоохранителям. Ранее он отбывал наказание в России.

«Состоялась экстрадиция из России в Испанию Тариела Ониани (Мулухова), 1958 года рождения. Он разыскивался испанскими правоохранительными органами по подозрению в причастности к преступной деятельности», – сообщается на сайте МВД.

Ранее его экстрадиции препятствовало наличие у него российского гражданства, однако сотрудникам уголовного розыска МВД России удалось выяснить, что оно получено с нарушением. В итоге Таро был лишен гражданства.

В ведомстве уточнили, что Таро был задержан в 2009 году за похищение человека и вымогательство. Суд проговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, однако летом прошлого года было принято решение «о нежелательности пребывания в Российской Федерации» Ониани.

Кроме того, он разыскивался по каналам Интерпола по запросу Испании для привлечения к уголовной ответственности за причастность к преступной организации, участники которой обвинялись в похищении предметов искусства и вымогательствах.

«В апреле текущего года по истечении срока наказания Тариел Ониани задержан сотрудниками полиции в Оренбургской области на основании международного уведомления о розыске и аресте», – добавили в МВД.

Ранее СМИ сообщали, что убийство криминального авторитета Деда Хасана почти раскрыто. Отмечалось, что предполагаемый убийца начал подготовку к покушению после разговора с Таро.