Госдеп открестился от угрозы Помпео применить военную силу против Турции

США никогда не грозили Турции применением военной силы для остановки операции в Сирии, заявил спецпредставитель Госдепа по Сирии Джеймс Джеффри.

«Турция об этом знает – мы бы не противостояли ее операции военным образом», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что администрация США никогда не обсуждала применение военной силы против Турции.

«Мы никогда не говорили Турции, что мы будем использовать военную силу для остановки их движения через границу. Мы будем использовать экономические, дипломатические и другие инструменты, чтобы убедить их, что это будет очень плохое решение. И это стало очень плохим решением», – сказал Джеффри.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп «полностью готов» применить военную силу в отношении Турции, «если потребуется».

До этого Трамп угрожал Турции санкциями в случае «неприемлемого поведения».

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