На Украине предложили ликвидировать районы

Фракция «Слуга народа» намерена ликвидировать районы и создать вместо них окружные префектуры, сообщил первый замглавы фракции Александр Корниенко.

«Мы предлагаем создать префектуры, которые будут возглавлять префекты, – цитирует его ТАСС.

По словам Корниенко, президент будет назначать префекта по представлению кабинета министров, он будет обеспечивать реализацию госпрограмм на территории своего округа.

Первый замглавы фракции уточнил, что цель реформы – сделать власть ближе к народу на местах, «что соответствует европейским практикам».

Территории округов будут состоять из общин. Каждая из них будет закреплена исключительно за одним округом. Префекта не смогут назначить в одной административно-территориальной единице больше, чем на один срок.

Корниенко добавил, что райсоветы и органы местной администрации будут упразднены, но облсоветы останутся.

«Что касается количества депутатов облсоветов, то мы планируем это пересмотреть, и в целях повышения эффективности работы уменьшить их число где-то на треть», – отметил он.

При этом депутат уточнил, что вопрос об учреждении префектов в Донбассе будет рассматриваться отдельно от остальных областей. По его мнению, действующие военно-гражданские администрации «справляются со своими обязанностями».

Ранее на Украине отменили прапорщиков и мичманов и ввели новые воинские звания.

Напомним, в феврале 2019 года на Украине вступил в силу закон, который закрепил в конституции страны курс на вступление в ЕС и НАТО. Между тем в окружении Зеленского уже прозвучали заявления об отказе от курса.

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