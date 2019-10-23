Пекин захотел сменить мэра Гонконга

Пекин рассматривает возможность отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам в свете ожесточенных протестов против ее работы, сообщили СМИ.

Как пишет газета Financial Times со ссылкой на свои источники, срок полномочий Лам истекает в 2022 году, но если лидер Китая Си Цзиньпин не изменит своих намерений, то временно исполняющий обязанности будет назначен уже к марту, передает РИА «Новости».

Главными кандидатами на пост главы администрации называют бывшего главу управления кредитно-денежного обращения Гонконга Нормана Чана и сына текстильного магната Генри Тана.

Правительство Гонконга в среду инициирует возобновление рассмотрения в парламенте скандального законопроекта об экстрадиции, который привел к массовым протестам, чтобы объявить об его отзыве.

Изначально эта формальная процедура должна была состояться 16 октября, но из-за хаоса, устроенного оппозицией, заседание было отложено.

Тем временем газета South China Morning Post сообщает, что в среду утром в Гонконге вышел на свободу после 18 месяцев заключения за отмывание денег Чэнь Тунцзя, подозреваемый в убийстве своей беременной девушки.

Чэнь Тунцзя в среду принес официальные извинения семье убитой девушки, раскаялся и выразил готовность сдаться властям Тайваня, чтобы понести наказание за содеянное.

Напомним, протесты в Гонконге начались с убийства, совершенного жителем Гонконга в Тайване. Выдача преступника оказалась невозможной по закону еще колониальных времен, и тогда в Пекине решили заключить соглашения об экстрадиции между всеми своими особыми территориями, включая Тайвань.

Это вызвало взрыв общественного негодования – местные жители, включая бизнес-элиты, ценили свою недоступность для правоохранительной системы КНР, опасались начала преследования оппозиции и выдачи тех, кто ранее скрылся в «специальном административном районе».