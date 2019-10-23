Асад назвал Путину ответственных за ситуацию на границе с Турцией

Ответственность за ситуацию на севере Сирии несут те, кто «преследовал сепаратистские цели», заявил президент Сирии Башар Асад российскому лидеру Владимиру Путину.

В разговоре с президентом России Асад заявил, что сирийские власти выступают «абсолютно против любого захвата сирийских территорий под каким-либо названием или предлогом».

Асад подчеркнул необходимость возвращения беженцев в Сирию, передает РИА «Новости».

Глава сирийского государства заверил, что власти страны продолжат бороться с терроризмом и оккупацией на всей территории Сирии, используя для этого все законные способы.

Напомним, после того, как Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании, состоялся телефонный разговор президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что после начала гражданской войны в Сирии «Сирийский Курдистан» объявил о своей независимости почти сразу.

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