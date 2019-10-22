Выставка о ВОВ «Память поколений» откроется в Манеже

С 4 ноября в Центральном выставочном зале «Манеж» в рамках 18-й церковно-общественной выставки-форума – «Православная Русь – ко Дню народного единства» будет представлена экспозиция «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве».

«150 произведений живописи и скульптуры из 34 городов России впервые предстанут в едином собрании, рассказывая о пути к Победе, о том, как отражалась тема войны в изобразительном искусстве 1940 – 2010-х годов. В экспозиции участвуют 42 музея России от Калининграда до Хабаровска, от Архангельска до Астрахани», – сообщили организаторы в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

На экспозиции будут представлены произведения Александра Дейнеки, Аркадия Пластова, Павла Корина, Александра Лактионова, Юрия Пименова, Веры Мухиной, Евгения Вучетича.

Отмечается, что «Память поколений» посвящена не только событиям самой войны, но и осмыслению военного подвига и трагедии народа в живописи послевоенных лет.

Данная выставка станет продолжением экспозиции «Сокровища музеев России», которая прошла в 2018 году в Манеже и в восьми региональных центрах страны. Только в столице ее за три недели посетили более 250 тыс. человек, а в регионах – более миллиона посетителей.

Работа экспозиции будет сопровождаться экскурсионной и культурной программой, которую подготовили Министерство культуры, Государственная Третьяковская галерея, исторический парк «Россия - Моя история» и РОСИЗО.

Выставка продлится до 8 декабря.