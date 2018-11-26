Выставку «Сокровища музеев России» в Москве посетили более 250 тыс. человек

Выставку «Сокровища музеев России», организованную Патриаршим советом по культуре, посетили свыше четверти млн человек, став одной из самых посещаемых художественных выставок за последнее десятилетие.

Экспозиция, прошедшая в рамках XVII церковно-общественного форума «Православная Русь – к Дню народного единства» при поддержке правительства Москвы и при участии проекта «Россия – Моя История», РОСИЗО, Третьяковской галереи и 50 музеев со всей страны, стала главным культурным событием осени, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В День народного единства выставку открыли президент Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Их сопровождали председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), министр культуры Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин и директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. Они дали высокую оценку вкладу проекта «Россия – Моя история» в отечественную культуру, сказано в сообщении.

Посетители выставки могли увидеть 280 самых значимых художественных произведений из 50 региональных музеев России, впервые собранные в едином пространстве. Выставка у ЦВЗ «Манеж» работала ежедневно с 11.00 до 22.00.

Многие посетители – не только широкая публика, то также и специалисты – приезжали на выставку из других городов, чтобы посмотреть, какие сокровища хранятся в собраниях музеев нашей страны.

Кроме того, на выставку также была принесена древняя икона Божией Матери «Умиление» (XVI века) из Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, особенно почитаемая верующими.

Посетители экспозиции «Сокровища музеев России» приняли участие в более чем 70 мероприятиях. Для этого специально был создан лекторий, где на протяжении 20 дней проходили панельные дискуссии, круглые столы, мастер-классы, премьерные кинопоказы и презентации культурных проектов этого года.

Организатор мероприятия Иван Есин сообщил, что нынешняя выставка стала шестой по счету, которую устроил проект «Россия – Моя история» под эгидой Патриаршего совета по культуре. «На этот раз мы решили показать столичной публике богатство нашей культуры через коллекции региональных музеев. В какой-то степени выставка является исторической, только на этот раз история рассказана через язык живописи: от XVII до XX века», – рассказал он.

Выставка «Сокровища музеев России» является продолжением цикла «Россия – Моя история». В середине декабря состоится открытие обновленного исторического парка «Россия – Моя история» на ВДНХ, где на протяжении нескольких месяцев проходила масштабная реконструкция. В результате реконструкции к уже открытым выставкам «Рюриковичи», «Романовы», «ХХ век. 1914–1945 гг. От великих потрясений к Великой Победе» добавятся новые залы и будет возведена четвертая мультимедийная экспозиция «Россия – Моя история. 1945–2016». В парке появятся новые игровые интерактивные залы для детей и взрослых, захватывающие исторические квесты, мультимедийные новшества и новый дизайн общественных зон.