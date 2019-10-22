Победитель турнира ОНФ получил в подарок мини-футбольное поле

Мини-футбольное поле построили в селении Инаркой Терского района Кабардино-Балкарии (КБР) для команды, победившей во Всероссийской футбольной акции Общероссийского народного фронта (ОНФ) по дворовому футболу «Уличный красава».

На торжественное открытие спортивного объекта приехал замруководителя исполкома движения, руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

«Когда мы только задумались об организации проведения акции, мы не думали о том, что будет более двух тыс. команд, что ребята будут активно регистрироваться на сайте «Уличного красавы». Мы не думали о том, что финал будут смотреть более 200 тыс. пользователей в соцсетях. Но насколько было приятно видеть тот азарт, ту эмоцию, ту радость победы, которая ваша команда показала на стадионе Фишт. Когда они пришли играть в футбол, не у всех были бутсы и это был по-настоящему дворовый футбол», – передает ТАСС слова Кастюкевича на торжественном открытии сооружения.

Как отметил начальник управления внутренней политики администрации главы КБР Артем Кожаев, особенная ценность объекта в том, что его ребята заслужили сами.

«От души желаю этим ребятам и тем, кто будет дальше заниматься здесь, чтобы ответственно и бережливо относились к этому сооружению и ковали свое здоровье, силу и способности», – сказал он.

Глава администрации Терского района Муаед Дадов поблагодарил руководство ОНФ за преподнесенный подарок.

«Мне очень приятно, что ребята смогли одержать победу, это была огромная радость не только для жителей Терского района, но и для всех жителей республики. Может никто из вас и не станет профессиональным футболистом, но самое главное, что такие мероприятия вырабатывают у человека характер. Человек, который умеет ставить перед собой цель и ее добиваться и в жизни добьется многого», – сказал он и вручил администрации села сертификат на 20 тыс. рублей для приобретения инвентаря.

Впервые Всероссийская футбольная акция ОНФ по дворовому футболу «Уличный красава», участниками которой стали 35 тыс. человек, состоялась в 2018 году. До финала в Сочи на стадионе Фишт добрались 11 команд и в упорной борьбе в старшей возрастной группе (16-17 лет) ребята из Инаркоя одержали победу, не проиграв ни одного матча.

В 2019 году заявки на участие в акции подали более 50 тыс. человек из 85 регионов, финал турнира пройдет в Сочи в середине ноября.