В Госдуме поддержали законопроект о возвращении вытрезвителей

Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления поддержал проект закона о восстановлении в России вытрезвителей.

Нижней палате парламента рекомендовано принять законопроект в первом чтении, передает РИА «Новости».

В свою очередь комитет по охране здоровья также принял решение поддержать инициативу.

Новый законопроект предполагает наделить регионы полномочиями по организации учреждений, которые оказывают помощь лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения.

Речь идет о создании таких учреждений в регионах на базе муниципально-частного партнерства: в таком случае может появиться возможность взимать плату за услуги с людей, попавших в вытрезвители.

В ряде субъектов уже есть медвытрезвители, но процесс их организации по инициативе региональных и муниципальных властей находится вне рамок законодательства.

Ранее законопроект поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Сенаторы и депутаты внесли в Госдуму законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей в мае 2019 года. Согласно документу, вытрезвители должны стать платными.

Газета ВЗГЛЯД оценивала инициативу по возвращению вытрезвителей.