МИД Германии объяснил, почему украинский «голодомор» нельзя признать геноцидом

Член петиционного комитета Бундестага, депутат от Христианско-демократического союза Арнольд Фаатц рассказал о рассмотрении обращения о признании «голодомора» 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

«МИД хочет, чтобы петиция была отклонена с обоснованием, что понятие геноцид не было определено до 1951 года», – сказал Фаатц в интервью Deutsche Welle.

При этом он отметил опасность такого аргумента. «Тогда нацисты начнут требовать, чтобы гитлеровский геноцид, который также состоялся до определения этого понятия, так же соответствующим образом был переоценен», – уточнил депутат.

Он также указал на возможность того, что петиционной комитет не передаст петицию в МИД с просьбой воплотить, а, наоборот, отклонит ее. «Я считаю это неправильным. Коллеги, которые думают так же, вероятнее всего, подадут заявку на то, чтобы голосовать за эту петицию в Бундестаге отдельным пунктом. Но, вероятно, большинства для принятия этой петиции в Бундестаге не найдется», – сказал депутат.

Напомним, петиция о признании «голодомора» на Украине 1932-1933 годов геноцидом появилась на сайте немецкого Бундестага в мае 2019 года и собрала более 56 тыс. подписей. Таким образом она преодолела необходимый для рассмотрения порог – 50 тыс. подписей.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, для каких целей «голодомор» использует нынешнее политическое руководство Украины.