Кира Найтли рассказала о нервном срыве из-за папарацци

Британская актриса Кира Найтли рассказала, что у нее произошел нервный срыв из-за преследований папарацци.

Актриса рассказала, что неприятный случай произошел, когда ей было 22 года. «В те времена ценность снимков любых известных женщин возрастала, если они были негативного характера. Поэтому если у вас и не было психического расстройства, то они пытались подтолкнуть вас делать такие вещи, из-за которых материалы с вами ценились бы так же высоко, как материалы с теми, у кого такие проблемы есть», – рассказала она, сообщает газета Metro со ссылкой на The Telegraph.

По словам Найтли, однажды ее автомобиль столкнули с дороги, после чего она заявила, что готова убить папарацци. На что те ответили, что в таком случае заработают больше денег.

Актриса добавила, что после «Пиратов Карибского моря» взяла перерыв от съемок, а после возвращения не хотела сниматься в высокобюджетных фильмах, так как ей было тяжело справляться с известностью.

Ранее британский принц Гарри обвинил папарацци в том, что они не оказали помощь его матери, принцессе Диане, которая погибла в автокатастрофе.