Коппола согласился со Скорсезе по поводу «омерзительных» фильмов Marvel

Режиссер Фрэнсис Форд Коппола, шестикратный лауреат премии «Оскар», согласился с критикой Мартина Скорсезе в адрес супергеройских фильмов киновселенной Marvel.

«Когда Мартин Скорсезе говорит, что картины Marvel – это не кино, он прав, потому что, посмотрев фильм, мы рассчитываем что-то узнать и вдохновиться», – приводит его слова Screen Rant.

Коппола задался вопросом о том, «что можно получить от пересмотра одного и того же». По его словам, Скорсезе «мягко выразился, назвав эти работы «не кино». «Он не сказал, что они омерзительны, а я говорю, что это так», – добавил Коппола.

В начале недели Скорсезе, создатель ленты «Ирландец», сравнил фильмы Marvel с парками развлечений и заявил, что их нельзя назвать искусством. На защиту высокодоходных картин встали Роберт Дауни – младший, Сэмюель Джексон, Джеймс Ганн и другие представители киноиндустрии.

Фрэнсис Форд Кополла – американский режиссер, сценарист и продюсер, шестикратный лауреат премии «Оскар». Наиболее известны его фильмы «Крестный отец» и «Апокалипсис сегодня».