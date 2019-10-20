Названы четыре причины провалов США на переговорах

Американские дипломаты весьма компетентны, но не могут достигнуть прогресса по замороженным конфликтам, пишет обозреватель Foreign Policy, выделяя четыре психологические причины, которые этому мешают.

Он напомнил, что месяц назад президент США Дональд Трамп вышел из мирных переговоров по Афганистану. Его многие критиковали за то, что этим мирным процессом он узаконивает движение «Талибан» (признано террористическим в России), не понимая, что войну в Афганистане нельзя выиграть. И такая непоследовательность действий характерна не только для Афганистана, но и конфликтов на Ближнем Востоке, с заключением ядерных сделок, передает RT.

При этом на американских дипломатов всегда обрушивается много критики: что они слишком много предлагают, слишком мало просят, слишком добры к врагам США, слишком враждебны к друзьям и т.д.

Автор статьи выделяет четыре главных психологических препятствия, которые мешают США в переговорах. Первым из них он называет «мираж идеального соглашения», когда Белый дом свои смягчает требования, его подвергают критике. В этой ситуации «лучшее – враг хорошего».

Второй помехой называется «обаяние грубой силы» – американское общество выступает против новых военных кампаний, однако не противится санкциям, воздушным ударам, рейдам спецсил, и эти воинственные полумеры только укрепляют нежелательный статус-кво.

Третья проблема – неуважение к врагу, лидерам сверхдержавы трудно сидеть за одним столом с лидерами государств-изгоев или местных повстанцев.

Четвертая проблема – США испытывают противостояние со стороны своих давних региональных партнеров: от Южной Кореи, от Израиля и так далее.

И все же США нуждаются в мирных соглашениях сильнее, чем когда-либо, так как замороженные конфликты подпитывают экстремизм.

Автор статьи считает, что США должны сделать достижение мирных договоров своим главным приоритетом.