Новак выразил надежду на положительное решение Дании по «Северному потоку – 2»

Россия рассчитывает, что «Северный поток – 2» будет реализован в заявленном маршруте, но есть и другие варианты строительства газопровода, заявил министр энергетики Александр Новак.

По его словам, Москва считает, что у Копенгагена нет оснований не дать разрешение на строительство газопровода.

«Проект реализуется, мы ждем решения Королевства Дания по выдаче разрешения. Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения. Просто этот проект будет несколько дороже, и несколько по времени будет дольше реализован», – сказал Новак, передает РИА «Новости».

По его словам, Россия рассчитывает, «что этот проект будет реализован в том маршруте, по которому была подана заявка на получение разрешения».

В свою очередь председатель совета директоров Газпрома Виктор Зубков заявил, что ситуация с выдачей Данией разрешения на «Северный поток – 2» геополитическая.

«Действительно, два года заявки Газпрома не рассматриваются, решение не принимается, хотя когда строился «Северный поток», все разрешения были даны. И «Северный поток – 2» по сути проходит так же, как «Северный поток». Понятно, что это чисто геополитическая ситуация, связанная с тем, что Соединенные Штаты Америки хотят заместить часть нашего российского газа собственным СПГ», – заявил Зубков.

В Газпроме заявляли, что рассчитывают получить согласование по заявке о прокладке «Северного потока – 2» от властей этой страны в октябре 2019 года. В случае отказа Копенгагена протяженность трубопровода может вырасти на 34 километра.

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