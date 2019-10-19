В рамках нацпроекта «Экология» высадили 25 млн деревьев

В рамках нацпроекта «Экология» волонтеры высадили 25 млн деревьев, сообщает пресс-служба Рослесхоза.

Речь идет о предварительных итогах акции «Сохраним лес». Участие в ней уже приняли 2 млн человек, говорится в сообщении на сайте Федерального агентства лесного хозяйства.

Акция проходит по всей стране с середины сентября. Ее активно поддерживают жители регионов, волонтеры, общественные деятели, звезды театра, кино и шоу-бизнеса.

Так, на минувшей неделе к экомарафону присоединились известная телеведущая Яна Чурикова и звезды лейбла Black Star Амчи и Анет Сай.

До этого в высадке деревьев вместе с волонтерами участвовали звезда мировой музыкальной сцены, пианист-виртуоз Денис Мацуев, кутюрье и телеведущий Игорь Гуляев, режиссер Никита Высоцкий, певица Зара, актер театра и кино Игорь Петренко, телеведущий и спортивный журналист Дмитрий Губерниев и другие.

Кампания «Сохраним лес» продлится до 31 октября. К этому времени на территории России планируется высадить еще 5 млн деревьев. Все места посадок леса в регионах страны нанесены на интерактивную карту на сайте сохранимлес.рф и в одноименном приложении в соцсети «ВКонтакте».

На этих интернет-ресурсах можно выбрать ближайшие точки посадки, а также найти контакты представителей лесных ведомств. Стать участником акции и посадить свое дерево может любой желающий.

Ранее сообщалось, что экофестиваль к акции «Сохраним лес» в Москве посетили более 30 тыс. человек.