Москвичей ожидает облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, сообщают синоптики.

Днем в городе температура воздуха составит 15–17 градусов тепла. В ночь на воскресенье она может опуститься до плюс девяти градусов.

Ветер южный, 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба, передает ТАСС.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах 12–17 градусов тепла. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметок плюс семь градусов.