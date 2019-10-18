Эрдоган предложил России наладить мир в Сирии к западу от Евфрата

Президент Турции Таийп Эрдоган заявил, что Россия может возглавить инициативу для достижения мира к западу от реки Евфрат в Сирии.

Турецкий лидер подчеркнул, что зона безопасности в Сирии должна быть создана вместе с США, но Анкара готова действовать самостоятельно, передает ТАСС.

Вооруженные силы Турции в пятницу возобновили атаки на сирийский город Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии, несмотря на соглашение о временном прекращении огня, достигнутое с США. Позже сведения о возобновившихся атаках турецкой армии опроверг президент Турции Таийп Эрдоган.