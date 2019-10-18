ЕС предупредил США о вводе пошли в рамках дела Boeing

Решение Вашингтона ввести пошлины на европейские товары из-за разбирательств по Airbus вынуждает Евросоюз ввести ответные пошлины в рамках дела Boeing, заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.

«Мы сожалеем о выборе США пойти дальше в вопросе пошлин. Этот шаг не оставляет нам никакой альтернативы, кроме как выполнить в должном порядке наши собственные пошлины по делу Boeing, в рамах которого было признано, что США нарушают правила ВТО», – говорится в заявлении еврокомиссара, передает РИА «Новости».

По ее словам, «применение пошлин в отношении друг друга не служит ничьим долгосрочным интересам». «Это нанесет значительный ущерб высокоинтегрированной цепочке поставок авиационных секторов в США и ЕС, приведет к сопутствующему ущербу для многих других секторов, уже страдающих от напряженности в сфере торговли», – добавила она.

США объявили о введении штрафных пошлин против ЕС в начале октября в отместку за незаконные субсидии Евросоюза для авиастроительного концерна Airbus. Арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) разрешил США ввести штрафные пошлины в размере до 100% на товары из ЕС на общую сумму 7,5 млрд долларов.

Сообщалось, что Евросоюз примет меры в ответ на решение США, санкции распространятся на французское вино, итальянский пармезан и испанское оливковое масло.