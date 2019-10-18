В афганской мечети прогремели взрывы, много жертв

По меньшей мере 17 человек погибли в результате двух взрывов во время пятничного намаза в мечети провинции Нангархар в Афганистане, сообщили СМИ.

Как сообщает телеканал TOLO News, еще несколько человек пострадали.

Ракеты попали в здание мечети во время пятничной молитвы, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Пажвак.

Отмечается, что после взрыва обрушилась крыша мечети. По данным местных органов здравоохранения, погиб 31 человек, десятки получили ранения, их отправили в больницы.

В настоящий момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за случившееся.

Ранее сообщалось, что на границе Афганистана и Таджикистана скопилось несколько тысяч боевиков – талибы и представители «Исламского государства*» (обе организации запрещены в России).

В августе президент США Дональд Трамп призвал Россию «вступить в битву» в Афганистане.