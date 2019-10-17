Комиссия Госдумы нашла нарушения закона со стороны «Медузы» и Би-би-си

Нарушения законодательства во время предвыборной кампании допустили шесть иностранных медиаресурсов, в том числе «Медуза», русская служба Би-би-си и «Радио Свобода», заявил глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

«Сегодня мы обсудили вопросы с нарушениями законодательства, которые были выявлены и в других медиаресурсах иностранных, таких, как «Радио Свобода», «Настоящее время», «Медуза», русская служба Би-би-си, «МБХ-медиа», «Голос Америки», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что представитель ведомства, курирующего исполнение закона о СМИ, подтвердил, что эти медиаресурсы действительно нарушали законы в период избирательной кампании, в день голосования и день тишины.

«Поэтому по ним мы подготовили и с согласия комиссии направляем материалы в Роскомнадзор и прокуратуру для принятия мер реагирования», – добавил Пискарев.

В начале сентября комиссия Госдумы подтвердила факты иностранного вмешательства в избирательную кампанию. При этом тогда Пискарев говорил, в частности, о Deutsche Welle, которое опубликовало «прямой призыв к жителям и гостям столицы к участию 27 июля в несогласованных акциях».