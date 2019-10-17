России предрекли «пожилое» бабье лето

В центральной части России теплая и солнечная погода с превышением климатической нормы на шесть градусов установится до вторника, такое явление получило шуточное название «пожилое» бабье лето, рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«Очень теплая воздушная масса, гребень тропического антициклона, юго-западные потоки ветра – все это обеспечит такую теплую погоду с пятницы до вторника. Помните, метеорологи говорили о периодах теплой и солнечной погоды в октябре, когда все требовали бабьего лета в сентябре? Это та ситуация. Метеорологи шутят, что в августе, по народному календарю, наступает молодое бабье лето, в сентябре – зрелое, а это можно назвать «пожилым» бабьим летом», – рассказала она ТАСС.

Однако в пятницу погода немного испортится из-за прохождения циклона, но при этом климатическая норма все равно будет превышена примерно на четыре градуса. К выходным аномальное тепло вернется вновь.

«Небольшие осадки будут только в пятницу местами, сегодня тоже может быть небольшой дождь в связи с циклоном, который проходит. Но он будет едва заметным, а потом волна <...> субтропического <...> тепла подарит нам погоду, похожую на бабье лето», – добавила она.

Гидрометцентр сообщает, что в четверг, а также в субботу, воскресенье и понедельник температура воздуха поднимется до 16 градусов тепла, в пятницу – до 14 градусов тепла.

По словам начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, кратковременное похолодание сменится теплой погодой, которая продлится до 27 октября.

«С точки зрения тепла такая погода продлится до вторника, если говорить про Московский регион или регионы южнее Москвы: Брянскую, Калужскую, Рязанскую, Белгородскую области. Мы сейчас в антициклоне.... Погода на четыре-пять градусов выше климатической нормы», – сказал Варакин РИА «Новости».

Он уточнил, что температура, превышающая 16-17 градусов, является рекордной, в пятницу столбик термометра поднимется до 18 градусов. При этом дожди и кратковременное похолодание ожидаются в Москве и области после 21 октября.



«Похолодание будет кратковременным, дождь только один день, а потом практически до 26-27 числа не будет такого тепла, как сейчас, но все равно температура будет выше нормы», – отметил метеоролог.

Севернее столицы погода также будет выше климатической нормы, но на четыре-пять градусов ниже, чем в столице. Теплая погода там сохранится до субботы, осадков ожидается больше.

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