Первые украинско-британские учения стартовали в Николаеве

Первые украинско-британские учения «Warrior Watcher – 2019» начались в Николаеве при участии представителей вооруженных сил Великобритании, сообщила пресс-служба военно-морских сил ВС Украины.

Учения проходят с участием представителей военно-морских сил вооруженных сил Украины, воздушных сил вооруженных сил Украины и вооруженных сил Великобритании, говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

«Основная цель мероприятия – ознакомление с теоретическими основами планирования и оценки рисков защиты аэродромов и критических объектов инфраструктуры по стандартам НАТО, повышение уровня совместимости между подразделениями вооруженных сил Украины и подразделениями охраны ВВС Великобритании», – отмечают в ВМС Украины.

Украинско-британские учения проводятся в первый раз, а их формат «разработан с учетом современных вызовов и угроз безопасности».

Мероприятия продлятся девять дней, во время которых участников ознакомят с организацией охраны и обороны аэродромов и проведут практические занятия на базе военного аэродрома в Николаевской области.

Ранее начальник генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что одним из самых слабых мест армии является плохое владение английским языком.

Также эксперты назвали цели крупнейших учений НАТО на Украине.