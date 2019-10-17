Названы самые полезные орехи

Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи и рассказал, сколько их нужно организму.

Как говорится в сообщении на сайте ведомства, полезными для организма являются кешью, лесной орех, грецкие орехи, арахис, а также кедровые орешки и миндаль.

«Орехи следует употреблять один-два раза в неделю, небольшими порциями (около 35 граммов). Совместное употребление орехов и зерновых (например, выпечка с ореховой начинкой, мюсли или другие комбинированные завтраки) усугубляют аминокислотный дисбаланс в организме, поэтому целесообразно употреблять орехи совместно с молочными или кисломолочными продуктами, мясными блюдами молочными кашами или десертами», – сообщили в Роспотребнадзоре.

Там добавили, что орехи содержат большое количество калия, магния, кальция, фосфора, железа и других веществ и витаминов, при этом не нужно забывать, что, несмотря на дефицит аминокислот в белке орехов, они являются высококалорийным продуктом.

В ведомстве отметили, что у употребляющих орехи, уменьшается риск заболеть коронарной недостаточностью и также уменьшается концентрация холестерина в крови. Кроме того, их советуют включать в диету людям с сахарным диабетом.

Напомним, в сентябре американские ученые заявили, что ежедневное употребление небольшого количества орехов может снизить риск развития ожирения.

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