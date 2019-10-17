Нью-Йорк отобрал у Трампа возможность помиловать осужденных соратников

В Нью-Йорке принят закон, который разрешает вторично привлекать к судебной ответственности за одно преступление лиц, помилованных президентом США, сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.

Куомо заявил о «ликвидации лазейки» в законах. По его словам, «никто не превыше закона», передает ТАСС.

Генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс считает, что прежде глава государства мог «злоупотреблять полномочиями путем несправедливого помилования членов своей семьи или ближайших помощников».

Новый закон вступил в силу. Он распространяется и на уже совершенные преступления.

CNN связывает новый закон с делом Пола Манафорта.