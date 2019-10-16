Штат центрального аппарата МЧС России увеличится в два раза

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому штат центрального аппарата МЧС России будет увеличен более чем в два раза.

Согласно указу президента, предельная численность работников центрального аппарата МЧС установлена «в количестве 1796 единиц» (без персонала по охране и обслуживанию зданий), передает ТАСС со ссылкой на текст документа.

Прежде в штат входило 996 человек.

Ранее в ходе аудита МЧС была отмечена нехватка кадров и топлива, а также сообщалось о проблемах с техникой и обмундированием пожарных и спасателей.