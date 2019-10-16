В МВД отчитались о борьбе с незаконными мигрантами

В России с начала года выдворили 2,5 тыс. иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, сообщил первый замминистра внутренних дел Александр Горовой.

«С начала года за нарушения миграционного законодательства привлечено более 30 тыс.иностранцев, 2,5 тысячи выдворено за территорию нашей страны», – отметил Горовой, передает РИА «Новости».

Он отметил, что МВД совместно с ФСБ отклонили за первые полгода свыше 20 прошений о вступлении в российское гражданство.

Всего с начала года полиция направила в органы безопасности 170 тыс. представлений о запрете въезда в Россию, также было принято около 50 тыс. решений о сокращении срока временного пребывания, отметил замминистра, сообщает ТАСС.

На данный момент прорабатывается вопрос о внедрении дактилоскопической идентификации иностранцев вне зависимости от цели прибытия в Россию.

«Это позволит нам, безусловно, систематизировать и без того имеющийся банк данных на территории РФ и предупредит появление на территории нашей страны нежелаемых лиц либо принимавших участие в совершении преступлений на территории других государств. Ожидается, что эта мера позволит нам актуализировать работу в этом направлении», – подчеркнул Горовой.

В октябре сообщалось, что в России зафиксировали рекордное число мигрантов.