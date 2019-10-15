США заявили о контроле воздушного пространства на северо-востоке Сирии

Представитель Госдепартамента заявил, что США по-прежнему контролируют воздушное пространство на северо-востоке Сирии.

Представитель Госдепа заявил, что Вашингтон собирается использовать дипломатический путь для прекращения огня на северо-востоке Сирии, но также может ужесточить санкции в отношении Турции, если конфликт не будет урегулирован, передает ТАСС.

Между тем, сирийское агентство САНА заявило, что американские военные покинули еще одну военную базу. Речь идет о базе в районе деревни Телль-Байдар в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии, передает РИА «Новости».

Напомним, международная коалиция во главе с США покинула сирийский Манбидж и ряд других баз на северо-востоке Сирии. Глава Пентагона объявил о выводе войск США с севера Сирии из-за наступления Турции.

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