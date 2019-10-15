Россия и ОАЭ подписали соглашения на 1,4 млрд долларов

Россия и Объединенные Арабские Эмираты в рамках государственного визита президента России Владимира Путина заключили соглашения на общую сумму 1,4 млрд долларов.

«Вложения делаются в нефтехимию, в транспорт, в медицину. Сегодня заключены новые сделки. Речь идет о проектах на сумму порядка 1,4 млрд долларов, и они охватывают самые разные отрасли», – заявил Владимир Путин, передает ТАСС.

Президент также отметил, что Москва приветствует инвестиции ОАЭ в российскую экономику, напомнив, что эмиратский фонд Mubadala стал одним из первых партнеров РФПИ, с которым уже реализовано более 45 проектов на сумму 2,3 млрд долларов. «Доходность от этих вложений значительная, иногда в три раза превышает общемировые стандарты», – уточнил Путин.

Он также сообщил, что сейчас набирает обороты и промышленная кооперация России и ОАЭ: «Мы приветствуем вхождение наших эмиратских друзей в акционерный капитал компании – производителя автомобилей представительского класса Aurus. Мы делаем и будем делать все необходимое, чтобы инвесторы, в том числе из Объединенных Арабских Эмиратов, чувствовали себя на нашем рынке комфортно».

Ранее сообщалось о заключенных соглашениях между нефтяными компаниями России и ОАЭ в ходе визита Владимира Путина.