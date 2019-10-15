Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов заявил о заигрывании властей Украины с неонацистами.

«Мы видим, что за прошедшие годы киевская власть не сделала ничего для роспуска и разоружения неонацистских формирований. Хотя этого напрямую требовали минские обязательства Украины. Напротив, киевская «партия войны» всячески холила и лелеяла неонацистов как свою ударную силу. Результат этой киевской политики сегодня налицо», – сказал Грызлов по итогам заседания контактной группы, передает РИА «Новости».

Он также выразил сожаление в связи с тем, что «власть в Киеве пока не проявляет воли, чтобы противодействовать украинским неонацистам». «Продолжается заигрывание с националистами, но это заигрывание не может привести ни к чему хорошему», – добавил он.

Полпред России в контактной группе отметил и угрозу обострения конфликта в Донбассе.

«Есть угроза обострения ситуации в Донбассе в связи с активизацией украинских националистов, неонацистов. Они участвовали в карательных действиях в Донбассе, всегда присутствовали на линии разграничения и далеко не всегда подчинялись официальному командованию ВСУ. Сейчас эти группировки заявляют о планах занять все позиции в Петровском и Золотом и ведут соответствующую подготовку. Акции радикальных националистов проходят в городах и регионах Украины беспрепятственно и даже при поддержке местных властей» – заявил Грызлов.

Он также уточнил, что «это вызывает крайне негативную реакцию жителей Донбасса и отражается на работе контактной группы».

Ранее МИД призвал ООН и ОБСЕ оценить неонацисткие шествия в Киеве.

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