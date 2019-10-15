Грузинская оппозиция объявила о «смерти» Анаклийского порта «по заказу России»

Оппозиция Грузии обвинила власти в провале «по заказу России» проекта строительства самого глубоководного порта на Черном море в Анаклиа, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Председатель парламентской фракции «Единого национального движения» Роман Гоциридзе заявил, что «во вторник, когда истек срок представления Анаклийским консорциумом инвесторов, официально стало понятно, что по желанию России лидер правящей «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили похоронил проект».

По его словам, «чтобы не было жесткой реакции международного сообщества, правительство объявит о сдвиге сроков и графиков, но реально проект осуществлен не будет».

«Это абсолютно ясно», – сказал Гоциридзе.

Депутат от другой оппозиционной партии – «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе подтвердил, что «власти всячески мешают консорциуму выполнить обязательства».

По его словам, ранее консорциум вынужденно покинул крупнейший инвестор из США – группа «Конти», а «новые инвесторы не нравятся правительству».

«Правительство будет виновато в срыве проекта», – заявил Бакрадзе.

15 октября истек срок выполнения консорциумом ряда инвестиционных обязательств.

В этой связи вице-премьер Майя Цкитишвили напомнила, что у правительства Грузии есть право разорвать подписанный три года назад договор с консорциумом.

При этом власти Грузии регулярно говорят, что порт будет построен. США активно лоббируют строительство порта в Анаклиа. Ранее Госсекретарь Майк Помпео заявил, что новый порт усилит потенциал Грузии как страны со свободной экономикой. По словам руководителя Госдепа, «завершение проекта порта защитит Грузию от экономического влияния России и Китая».

По мнению ряда экспертов, порт Анаклиа может подорвать лидирующие позиции Новороссийского порта по контейнерным перевозкам из стран Азии на Запад.

Начать работу порт глубиной в 16 метров должен в 2020- 2021 годах, однако сейчас строительство фактически заморожено.

В целом стоимость проекта оценена в 2,5 млрд долларов. Порт будет построен вблизи границы с Абхазией на территории 400 га, процесс строительства рассчитан на девять фаз. В год через этот порт, самый глубоководный на Черном море, запланировано перевозить до 100 млн тонн грузов. В Анаклии при поддержке Германии также планируется построить подземное газохранилище. Не исключается, по данным СМИ, использование порта в военных целях, в том числе судами США и других стран НАТО.

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