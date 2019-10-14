Среди россиян упал спрос на ювелирные украшения

В России сокращается спрос на ювелирные изделия, в том числе «кризис рынка ювелирных изделий» стал одной из причин незначительного потребления серебра в России, следует из разработанного Минпромторгом проекта Стратегии развития отрасли драгоценных металлов России на период до 2030 года.

«В условиях экономической рецессии и падения реальных доходов населения спрос на ювелирную продукцию, являющуюся товаром роскоши, продолжает падать, что зеркально отражается на снижении объемов потребления золота данным сектором», – цитирует документ RNS.

В Минпромторге уточнили, что ювелирная промышленность – второй после ЦБ крупнейший сектор-потребитель золота в России. По данным ведомства, потребление золота ювелирной промышленностью в 2018 году снизилось в 1,8 раза по сравнению с 2013 годом и составило 41 тонну.

Кроме того, в Минпромторге отметили, что «рынок ювелирных изделий из серебра в России сокращается из-за падения покупательной способности населения, при этом экспорт данной продукции из России стабилен, но незначителен и нуждается в поддержке».

Министерство обозначило «кризис рынка ювелирных изделий в России и наличие барьеров, препятствующих наращиванию экспорта» одной из причин незначительного потребления серебра в России. В ведомстве также заявили о минимальном объеме потребления металлов платиновой группы в ювелирной промышленности.

Генеральный директор Гильдии ювелиров России Эдурад Уткин отметил, что вместе со снижением доходов населения растут расходы на покупку сырья для ювелирной промышленности, что влияет на цены ювелирной продукции и на объемы продаж.

«Потому что дорожает и золото, и камни, и самое главное, что золото, что камни, их цены котируются в долларах США, и, соответственно, мы сильно зависим от курса валюты. Поэтому получились такие ножницы: доходы упали, а себестоимость продукции выросла», – пояснил эксперт.

Он также привел статистические данные, согласно которым, объемы продаж в рублях изменились не сильно, сокращение произошло в реальном выражении. «Там 220-230 млрд рублей в год, но физические единицы снизились – за эти же деньги вы можете купить гораздо меньше ювелирных изделий», – сказал Уткин.

Ранее сообщалось, что золото достигло своего максимального значения почти за шесть лет и продолжает расти.