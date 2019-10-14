Главы Генштабов России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

Главы Генштабов ВС России и Турции Валерий Герасимов и Яшар Гюлер провели переговоры на фоне операции Анкары в Сирии.

В ходе беседы обсуждалась ситуация в Сирии, об этом сообщила турецкая сторона, передает ТАСС.

Ранее в понедельник Герасимов обсудил по телефону с американским коллегой генералом Марком Милли вопросы, которые «представляют взаимный интерес».

Ранее сообщалось, что турецкие войска пытаются перекрыть стратегическое шоссе вдоль границы с Турцией, которое связывает Алеппо с административным центром провинции Хасеке.

9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган официально объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии, которая начата ради создания зоны безопасности на сирийско-турецкой границе шириной в 30-35 километров. Турецкие войска уже взяли под свой контроль несколько важных населенных пунктов.