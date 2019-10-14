Мосгорсуд признал законным приговор за нарушения правил организации митинга

Приговор активисту и члену участковой избирательной комиссии Константину Котову, который был осужден за нарушения правил организации митинга на четыре года, признан законным. Такое решение в понедельник принял Мосгорсуд.

«Суд постановил оставить решение предыдущей инстанции без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения», – передает ТАСС решение судьи Нины Шараповой.

Напомним, Котов 5 сентября был приговорен судом к 4 годам лишения свободы.

Позже защита Котова попросила смягчить ему приговор и меру пресечения.