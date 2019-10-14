Путин заинтересовался вооружением саудовского почетного караула

Во время встречи президента России Владимира Путина в Эр-Рияде король Саудовской Аравии Салман вызвал одного из участников почетного караула, чтобы показать российскому лидеру по его просьбе необычный кинжал.

Когда лидеры двух стран проходили через ряды почетного караула, Путин спросил у короля Саудовской Аравии, что за необычный изогнутый кинжал у каждого из военных. Салман сразу же попросил одного из них подойти и показать российскому президенту свое оружие.

Видео, на котором запечатлен этот эпизод, опубликовал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Путин заинтересовался - что за странный изогнутый кинжал у почетного караула. Король Сальман тут же попросил показать pic.twitter.com/7rO1wvxRUx — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 14, 2019

Напомним, Путин в понедельник прибыл в Эр-Рияд. Это первый визит российского лидера в Саудовскую Аравию за 12 лет.