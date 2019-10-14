Политолог: Опрос по храму в Екатеринбурге прошел открыто и без скандалов

«Практику опросов можно распространить на всю страну для любых спорных ситуаций. Что касается Екатеринбурга – я очень рад, что все прошло без скандалов, открыто и по-честному», – заявил газете ВЗГЛЯД политтехнолог Дмитрий Гусев, комментируя предварительные итоги голосования по выбору места строительства храма в Екатеринбурге.

«В опросе приняли участие почти 100 тысяч человек, а это 10% процентов населения Екатеринбурга, весьма серьезная цифра, – сказал генеральный директор консалтинговой группы «Бакстер Групп» Дмитрий Гусев. – У нас на выборах в Мосгордуму 22% процента голосовало. Значит екатеринбуржцам это интересно, значит люди об этом спорили и думали».

Теперь решение принято жителями города, и власти должны к этому решению прислушаться, сделав так, как люди проголосовали, продолжил собеседник. По его словам, храм для жителей Екатеринбурга важен, потому что с него фактически начиналась история города.

«Сработало то, что президент страны предложил в качестве решения именно опрос. Я думаю, такую практику – опросов, голосований, референдумов – можно распространить на всю страну для любых спорных ситуаций. Хорошая история, надо развивать. Что касается Екатеринбурга, я очень рад, что все прошло без скандалов, открыто и по-честному», – резюмировал Дмитрий Гусев.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, после подсчета голосов жителей четырех из семи районов Екатеринбурга в опросе о месте строительства храма лидирует площадка в центре города на месте бывшего приборостроительного завода, которую поддерживает екатеринбургская епархия.

«Учитывая предварительные данные по четырем районам уральской столицы (Чкаловский, Орджоникидзевский, Ленинский и Октябрьский), итоги голосования выглядят следующим образом: 59,17% проголосовавших выбрали территорию бывшего Уральского приборостроительного завода (улица Горького, 17); 37,9% участников опроса отметили участок за Макаровским мостом в границах улицы Энергостроителей – набережной Рабочей Молодежи – улицы Челюскинцев», – говорится в сообщении на сайте мэрии Екатеринбурга.

Уточняется, что 2,93% опросных листов горизбирком признал недействительными. Официальные итоги голосования обещают опубликовать позднее в понедельник.