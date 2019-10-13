Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до 18 человек

Жертвами тайфуна «Хагибис» в Японии стали 18 человек, 13 человек пропали без вести, сообщают информационные агентства.

Пострадало около 150 человек, передает ТАСС со ссылкой на японское общественное телевидение.

Из-за тайфуна затонуло грузовое судно под флагом Панамы, которое было пришвартовано в Токийском заливе. 9 из 12 членов экипажа объявлены пропавшими.