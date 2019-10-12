Появилось видео разрушительных последствий тайфуна в Японии

В социальных сетях появилось видео последствий тайфуна «Хагибис», обрушившегося на побережье Японии.

На записи, опубликованной в Twitter, видны опрокинутые автомобили, разрушенные конструкции, повалившиеся столбы электропередач.

В результате удара стихии погиб один человек, еще пятеро пострадали. Порывы ветра в эпицентре тайфуна достигали 234 километров в час.

Тайфуну «Хагибис» в Японии присвоили порядковый номер 19, он движется на архипелаг с юго-востока.

Метеорологи сравнивают его по силе и возможному ущербу с тайфуном «Ида» («Каногава»), который в 1958 году унес жизни 1269 человек.