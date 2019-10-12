Российские звезды запустили новый челлендж в Instagram

Звезда сериала «Универ» Станислав Ярушин запустил в сети челлендж и бросив вызов на участие в дистанционном этапе всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» блогеру Дмитрию Масленникову.

«Узнал, что на «Лидерах России» теперь можно бросать вызов другу – потягаться интеллектом, так сказать. Посмотреть, кто круче сдаст тесты на знание страны и других предметов», – написал актер в Instagram.

По его словам, соревнование – это «единственный способ прыгнуть выше головы».

В свою очередь Масленников откликнулся на вызов, передав челлендж дальше блогеру-путешественнику Александру Кондрашову.

«Я давненько с этим конкурсом знаком. Я считаю, что он полезный и крутой», – заявил он в Instagram.

Ранее кировский губернатор позвал молодежь принять участие в конкурсе «Лидеры России».

4 октября 2019 года президент России, председатель наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019-2020.

8 октября организаторы и наставники конкурса рассказали на пресс-конференции о нововведениях в 2019–2020 годах.