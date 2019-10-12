В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за сильного ветра

Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение в связи с сильным ветром, который ожидается в субботу.

В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили ТАСС, что, согласно прогнозам синоптиков, 12 октября до полуночи в Москве ожидается усиление юго-западного ветра порывами 13-18 метров в секунду.

МЧС рекомендовало обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться самим и не парковать автомобили под деревьями и вблизи слабо укрепленных конструкций, не оставлять детей без присмотра.

В Гидрометцентре ранее сообщали, что в субботу в Москве и области будет действовать желтый уровень опасности из-за дождя и с 11.00 до 23.00 – из-за сильного ветра.