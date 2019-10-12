Володин призвал создать единый механизм информирования о задержании боевиков

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости разработать парламентские рекомендации по механизму межгосударственного информирования о задержании лиц, подозреваемых в участии в незаконных вооруженных формированиях.

Володин заявил об этом на открытии парламентской конференции по антитеррору в Стамбуле, передает ТАСС.

«Необходимо также разработать парламентские рекомендации по вопросу информирования о фактах задержания лиц, подозреваемых в причастности к деятельности незаконных вооруженных формирований», – указал он.

По его словам, «необходимо законодательно обеспечить спецслужбам и правоохранительным органам наших стран все возможности для контроля над перемещением иностранных террористов-боевиков с учетом того, что после завершения антитеррористической операции в Сирии боевики стали возвращаться в свои страны или укрываться в третьих странах».