Сенатор обвинил Трампа в попытке отдать Украину «русским стервятникам»

Сенатор от штата Коннектикут Крис Мерфи заявил, что президент США Дональд Трамп строит политику по Украине исходя из личных интересов и при необходимости готов отдать ее на «растерзание» России.

Мерфи считает, что с начала своего президентского срока Дональд Трамп начал кампанию по разрушению связей между США и Украиной. В связи с этим он отмечает сокращение числа встреч на высшем уровне и контактов правительства США и Украины, передает издание BuzzFeed.

По мнению сенатора, избрание «проевропейского и проамериканского реформатора» Зеленского президентом Украины стало «кошмаром» для России.

Мерфи пишет, что в этот момент «президент Дональд Трамп был готов отбросить весь этот прогресс и оставить Украину русским стервятникам, которые окружают ее периметр», но решил продолжить свою политику.

Сенатор заявляет, что Трамп якобы приказал вице-президенту США Майку Пенсу не присутствовать на инаугурации президента Украины.

По мнению автора статьи, политика США в отношении Украины служит исключительно личным интересам Дональда Трампа. В качестве доказательства приводится ситуация с ослаблением помощи Украине, которая имела «явно разрушительный» эффект.

Мерфи также напоминает и еще об одной «катастрофе» в отношениях США и Украины – встрече Трампа и Зеленского на Генассамблее ООН.

«Становится все более очевидным, что президент Трамп рассматривает американо-украинские отношения как удобный инструмент продвижения своих политических интересов», – сказано в статье.

Кроме того, сенатор обвиняет Трампа и в «невероятной мягкости в отношении России», заявляя, что президент отказался принимать меры после вмешательства России в выборы 2016, чем «дал понять Кремлю, что не будет никаких последствий, если они продолжат вмешательство в избирательную кампанию, особенно на Украине».

Напомним, в конце сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены задерживать выделение средств Украине до тех пор, пока свой вклад не сделают Европа и другие страны.

Также в сентябре в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа из-за его «шантажа» в отношении Украины – американский лидер якобы требовал от Киева расследовать дело Байдена-младшего.

В ответ Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским, а американский лидер потребовал закрыть тему с импичментом.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД