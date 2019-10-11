Соседи рассказали о подозреваемом в убийстве девочки в Саратове

Соседи подозреваемого в убийстве девятилетней девочки из Саратова, рассказали о нем и его прошлом.

«Все сразу на него, в общем, подумали. <...> Неизвестно, что у него на уме. Он больной человек, нездоровый. Вышел года полтора назад, не больше. Он когда вышел, я вообще в шоке был. Я думал, что после этого он уже не выйдет. А он опять появился», – рассказал сосед предполагаемого убийцы, сообщает «360».

Он также рассказал о финансовых проблемах подозреваемого, уточнив, что тот, несмотря на это, купил своей матери плазменный телевизор, а себе – старый автомобиль. При этом собеседник издания усомнился в возможности предполагаемого убийцы купить себе гараж.

«В 2006 году за школой он поймал двух девочек и пытался проявить насильственные действия. Физически не проявлял. Пытался заставить, чтобы они сделали ему... различные психически больные действия, домогался их. Его посадили. Он просидел лет 10-11, потом вышел и повторил все», – добавил сосед.

Напомним, накануне зампредседателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об обнаружении тела девятилетней девочки, которая 9 октября ушла из дома в школу и не вернулась.

Подозреваемый признался в убийстве ребенка, пояснив, что сделал это из-за самовольно захваченного гаража.

После убийства девочки вновь возник вопрос о возвращении смертной казни. Эту инициативу прокомментировали в Госдуме.

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