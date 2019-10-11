В Счетной палате пообещали, что пенсия вдвое превысит прожиточный минимум

К 2022 году размер пенсий неработающих пенсионеров станет вдвое больше прожиточного минимума этой категории граждан, заявил аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин.

«Пенсия по старости неработающих пенсионеров в 2018 году была 14,4 тыс. при прожиточном минимуме 8512 рублей. А в 2022 году планируется уже 18,2 тыс. рублей при прожиточном минимуме 9,9 тыс. рублей, то есть почти в два раза превышает [прожиточный минимум пенсионера]», – сказал Штогрин, передает ТАСС.

Штогрин добавил, что средства на индексацию пенсий и других выплат в бюджете Пенсионного фонда заложены, все положенные выплаты пенсионеры получат.

Ранее глава ПФР Антон Дроздов сообщил, что размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров прогнозируется на уровне 16,4 тыс. рублей в 2020 году.