Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу опустился на 18 копеек – до 64,27 рубля, курс евро снизился на 14 копеек, составив 70,80 рубля.

Стоимость нефти утром выросла до 60,41 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».